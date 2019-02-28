Захарова: РФ готова обсуждать свои новые вооружения в ходе стратегического диалога с США

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Россия готова обсуждать свои новые вооружения в рамках стратегического диалога с США, но в Вашингтоне упорно уходят от разговора. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Так дипломат прокомментировала высказывания главы Стратегического командования (СТРАТКОМ) Вооруженных сил (ВС) США генерала Джона Хайтена о том, что новейшие российские ударные средства сдерживания не подпадают под ограничения Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название СНВ-3).

"Данный договор распространяется только на межконтинентальные баллистические ракеты (МБР), баллистические ракеты подводных лодок и тяжелые бомбардировщики. Он [американский генерал] это и признал, - обратила внимание Захарова. - Мы исходим из того, что вопросы о вооружениях, не являющихся МБР, баллистическими ракетами подводных лодок и тяжелыми бомбардировщиками, и не подпадающих под действие СНВ-3, могут рассматриваться в рамках стратегического диалога с США".

По ее словам, Москва неоднократно указывала на это Вашингтону, в том числе в ходе заседаний двусторонней консультативной комиссии по СНВ-3. "Однако в Вашингтоне от такого разговора упорно уходят, предпочитая нагнетать атмосферу в публичном пространстве, - констатировала дипломат. - Мы считаем, что подобный подход не может способствовать переходу дискуссии в конструктивное русло".

Как подчеркнула Захарова, для этого требуется "предметное экспертное обсуждение имеющихся взаимных озабоченностей, поиск взаимоприемлемых решений, направленных на повышение доверия и укрепление международной безопасности и стабильности".

ДСНВ был подписан Москвой и Вашингтоном в 2010 году. Согласно документу, каждая из сторон сокращает свои СНВ таким образом, чтобы через семь лет после его вступления в силу и в дальнейшем их суммарные количества не превышали 700 единиц для развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), 1550 единиц для боезарядов на них, 800 единиц для развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и ТБ.

Договор остается в силе в течение 10 лет - до 2021 года, если не будет заменен до этого срока последующим соглашением. Он также может быть продлен не более чем на 5 лет (то есть до 2026 года) по обоюдному согласию сторон. Москва в последнее время неоднократно призывала Вашингтон не затягивать с решением вопроса о возможности продления договора и характеризовала последний как "золотой стандарт" в области разоружения.