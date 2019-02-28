Россию пригласили на заседание конференции "Кабульский процесс"

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Российская сторона приглашена на третье заседание конференции "Кабульский процесс", которое пройдет 7 марта в столице Афганистана. Об этом сообщила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"7 марта правительство Афганистана планирует провести в Кабуле третье заседание "Кабульского процесса", которое посвящено налаживанию мирного диалога и борьбе с терроризмом на афганской территории. Российская сторона получила приглашение для участия в данном мероприятии, и в принципиальном плане мы поддержим усилия правительства Афганистана, которые направлены на запуск прямых переговоров с вооруженной оппозицией и решение всех сопутствующих этому процессу вопросов, а именно введение режима прекращения огня, освобождение пленных, проведение межафганского диалога о будущем политическом устройстве страны".

Дипломат констатировала, что все эти попытки на данном этапе не приносят заметных результатов. "Мы убеждены, что в нынешних условиях оптимальной площадкой для оказания международного содействия запуску межафганского диалога является все-таки московский формат консультаций по Афганистану. Мы полагаем, что именно на его базе возможна координация усилий ведущих мировых держав и региональных игроков, а также противоборствующих афганских сторон для поиска путей выхода из афганского кризиса", - подчеркнула она.

Первое заседание конференции "Кабульский процесс" состоялось в июне 2017 года. Тогда встречу посетили официальные представители 25 государств, включая Пакистан, а также члены международных организаций, в том числе ООН и НАТО. Основной повесткой мероприятия стал поиск путей урегулирования многолетнего конфликта в Афганистане. Второе заседание прошло в конце февраля прошлого года.