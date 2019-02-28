Захарова: США отказали России в обнародовании переписки по вопросам кибербезопасности

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Вашингтон отказал Москве в предании гласности российско-американской переписки по вопросу вмешательства в электронные сети США. Об этом в четверг на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат напомнила, что в конце 2016 года в развитие своих публичных обвинений в адрес России по поводу вмешательства в избирательный процесс США администрация бывшего американского президента Барака Обамы направила в Москву запрос, на который РФ охотно ответила. "Мы регулярно их запрашивали. Мы с охотой отвечали на все их соответствующие вопросы" - подчеркнула Захарова.

"В начале февраля официальной нотой Россия, в частности Министерство иностранных дел, попросила с согласия американской стороны о предании гласности переписки по специальному каналу в конце 2016 - начале 2017 годов относительно озабоченности США несанкционированным проникновением в их электронные сети, - сообщила она. - На наше предложение обнародовать содержание того документа, того обмена сообщениями от американцев последовал отказ".

По мнению официального представителя МИД РФ, такие действия американской стороны отражают слабость их позиций. "Этот документ был бы очень интересен тем, кто интересуется вопросом, что же там происходит в киберсреде между Москвой и Вашингтоном", - резюмировала она.