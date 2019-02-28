Путин: и правоохранители, и бизнес должны работать в рамках правил

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Нужно совершенствовать законы, направленные на защиту предпринимателей от давления, но и сам бизнес должен работать по правилам. Такое мнение высказал журналистам президент РФ Владимир Путин.

Он подчеркнул, что согласен с тем, что взаимодействие с правоохранительными органами является критически важным для создания благоприятных условий развития бизнеса. "Но и наши правоохранительные органы признают, что здесь много возникает вопросов и проблем. Необходимо совершенствовать действующие законы с тем, чтобы они создавали объективные условия невозможности нарушения представителями правоохранительных органов своего служебного положения, но в то же время, чтобы и бизнес-сообщество действовало в рамках известных правил, законов, которые бы обеспечивали интересы подавляющего большинства граждан, не только бизнес-сообщества", - сказал Путин, пояснив, что речь идет о том, чтобы оградить людей от некачественных товаров и услуг.

Президент также обратил внимание на то, что предприниматели жалуются на определенные злоупотребления со стороны правоохранительных органов, однако, по данным главы МВД Владимира Колокольцева, часто сами обращаются в полицию за защитой своих интересов (речь идет о случаях, когда предприниматели для решения споров с бизнес-партнерами настаивают на производстве экспертиз, которые можно сделать только в рамках уголовного дела). В связи с этим Путин вспомнил о примере "унтер-офицерской вдовы, которая сама себя высекла".

"Безусловно, не могу не согласиться с тем, что нужно уделить этому особое внимание. Мы договорились, что в рамках рабочей группы, которая создана в рамках администрации [президента], вместе с представителями правоохранительных органов, прокуратуры и суда вместе подумаем на тему о том, как и что нужно сделать для совершенствования действующих законов и создания на их базе нужной нам правоприменительной практики", - заключил президент.