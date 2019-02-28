Лавров обсудил двусторонние отношения с председателем греческой партии "Новая демократия"

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в четверг обсудил с председателем греческой партии "Новая демократия" Кириакосом Мицотакисом отношения между Москвой и Афинами, а также международную повестку. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Подробно обсуждались состояние и перспективы российско-греческих отношений, - отметили в министерстве. - Проведен обмен мнениями по ключевым международным и региональным проблемам".

Мицотакис находится в России с двухдневным визитом. В среду с ним встретился премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и спикер Госдумы Вячеслав Володин.