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Кризис в Сирии
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Главы МИД России и Турции подтвердили общий настрой на борьбу с террористами в Сирии

Стороны обменялись мнениями о текущем состоянии процесса сирийского урегулирования

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Главы МИД России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу в ходе состоявшегося в четверг телефонного разговора подтвердили общий настрой Москвы и Анкары на борьбу с террористической угрозой в Сирии. Об этом говорится в сообщении российского дипведомства.

"Министры обменялись мнениями о текущем состоянии процесса сирийского урегулирования, усилиях, предпринимаемых ими в рамках астанинского формата. Подтвержден обоюдный настрой и общность подходов в вопросе борьбы с террористическими элементами в Сирии в интересах скорейшей стабилизации обстановки в этой стране и продвижения в деле ее политического урегулирования", - подчеркнули в министерстве.

Кроме того, министры обсудили "ряд практических вопросов в связи с предстоящими российско-турецкими контактами на высшем и высоком уровне", добавили в дипведомстве.

Беседа состоялась по инициативе турецкой стороны.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичСирияТурцияРоссияКризис в Сирии
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