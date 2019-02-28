Небензя: Россия и ООН преодолели разногласия по сирийскому конституционному комитету

ООН, 28 февраля. /ТАСС/. Россия и ООН смогли перешагнуть через возникшие в декабре 2018 года разногласия в отношении состава сирийского конституционного комитета. Об этом заявил в четверг постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза всемирной организации.

"Нам удалось перешагнуть через искусственно созданный неприятный инцидент, случившийся в декабре прошлого года, вокруг формирования конституционного комитета. Мы вместе со спецпосланником, а также Турцией и Ираном продолжаем работу по запуску этого механизма", - сказал он.