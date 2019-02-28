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Кризис в Сирии
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Небензя: Россия и ООН преодолели разногласия по сирийскому конституционному комитету

Сторонам удалось "перешагнуть через искусственно созданный неприятный инцидент", связанный с составом органа, отметил постпред РФ при всемирной организации
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя Александр Щербак/ТАСС
Описание
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя
© Александр Щербак/ТАСС

ООН, 28 февраля. /ТАСС/. Россия и ООН смогли перешагнуть через возникшие в декабре 2018 года разногласия в отношении состава сирийского конституционного комитета. Об этом заявил в четверг постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза всемирной организации.

"Нам удалось перешагнуть через искусственно созданный неприятный инцидент, случившийся в декабре прошлого года, вокруг формирования конституционного комитета. Мы вместе со спецпосланником, а также Турцией и Ираном продолжаем работу по запуску этого механизма", - сказал он.

Теги
ИранТурцияРоссияКризис в СирииНебензя, Василий Алексеевич
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