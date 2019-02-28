Партия роста выдвинет Дмитриеву в губернаторы Петербурга при шансах на победу

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Оксана Дмитриева имеет высокие шансы в результате внутрипартийного предварительного голосования стать кандидатом от Партии роста на выборах губернатора Петербурга, но партия будет участвовать в кампании, если увидит шансы на победу. Об этом заявил заместитель председателя Партии роста Виктор Звагельский.

Ранее Дмитриева заявила, что готова участвовать в выборах губернатора Петербурга от Партии роста. Выборы пройдут в единый день голосования 8 сентября.

"Кандидатура от Партии роста на выборах губернатора Санкт-Петербурга официально еще не выдвинута. Но что можно сейчас сказать абсолютно точно, так это то, что мы действительно не собираемся играть ни в какие поддавки и встраиваться в схемы с целью обеспечить "красивую победу" нужного кандидата", - сказал Звагельский, которого цитирует пресс-служба партии.

Он подчеркнул, что Партия роста не собирается выдвигать на выборы "спарринг-партнера власти". "Поэтому на выборы пойдем, только если увидим реальные шансы на победу", - отметил он.

По словам Звагельского, скоро среди членов Партии роста начнется блокчейн-голосование по выдвижению кандидатов. "Оксана Дмитриева в этом голосовании, конечно же, имеет очень высокие шансы, в первую очередь, как политик, который пользуется огромным авторитетом в городе и составит достойную конкуренцию любому кандидату", - заключил он.