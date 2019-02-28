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Лавров обсудит с главой МИД Анголы сотрудничество в международных организациях

Мануэл Домингуш Аугушту сказал, что такие переговоры служат укреплению дружбы между странами

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в четверг на встрече со своим ангольским коллегой Мануэлом Домингушем Аугушту, что хотел бы обсудить с ним весь спектр двусторонних отношений и сотрудничество Москвы и Луанды в международных организациях.

"У нас есть хорошая возможность в развитие договоренности наших президентов обсудить весь спектр двусторонних отношений, наше тесное сотрудничество в международных организациях", - сказал Лавров, открывая встречу.

Глава МИД Анголы сказал, что хотел бы поговорить о роли, которую Россия играет на Африканском континенте. "Те встречи, которые мы проводим с вами, служат не только укреплению наших личных отношений, но помогают укреплению дружбы между нашими странами, которая имеет очень длительную историю", - заметил он.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичАнголаРоссия
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