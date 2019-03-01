{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Политический кризис в Венесуэле

Володин встретится 1 марта с вице-президентом Венесуэлы Дельси Родригес

Родригес также планирует провести встречу с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин проведет в пятницу, 1 марта, встречу с исполнительным вице-президентом Венесуэлы Дельси Родригес, которая находится с рабочим визитом в Москве. Об этом сообщается на официальном сайте нижней палаты парламента.

"В 15:30 состоится встреча председателя Государственной думы с исполнительным вице-президентом Боливарианской Республики Венесуэла Дельси Родригес", - отмечается на сайте.

Как ранее сообщили в МИД РФ, в пятницу также ожидаются переговоры Родригес с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Предстоящая встреча станет продолжением активного российско-венесуэльского диалога, который приобрел особое значение после осложнения внутриполитической ситуации в Каракасе, добавили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова уточнила, что на встрече планируется обсудить развитие ситуации в Венесуэле и вокруг нее.

Вместе с тем, по словам пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова, ни президент Владимир Путин, ни члены его администрации не планируют проводить переговоры с Родригес в Москве.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичВолодин, Вячеслав ВикторовичЛавров, Сергей ВикторовичВенесуэлаРоссияПолитический кризис в ВенесуэлеПесков, Дмитрий СергеевичЗахарова, Мария Владимировна
Ольга Гильденкова назначена врио мэра Смоленска
Ранее она занимала пост замглавы города по социальным вопросам
Читать полностью