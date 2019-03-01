Секретарь ЦИК не исключила коррекции законодательства к выборам в Госдуму в 2021 году

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Избирательное законодательство может быть скорректировано перед выборами в Госдуму в 2021 году. Такую возможность допустила в пятницу секретарь ЦИК РФ Майя Гришина.

На первом общественном электоральном медиафоруме одна из участниц спросила Гришину, не является ли избыточной норма закона, требующая от сотрудников СМИ, участвующих в выборах, уходить в отпуск на время кампании, в то время как депутаты и госслужащие от этого освобождены.

Гришина отметила, что эта норма была принята "в то время, когда немножко по-другому расклад был". Она согласилась, что сейчас это требование "действительно выглядит атавизмом по существу".

"Есть какое-то ощущение, что перед выборами депутатов 2021 года определенная коррекция законодательства возможна", - сказала Гришина, не исключив, что и эта норма об отпуске кандидатов-журналистов может быть отменена.

Секретарь ЦИК пояснила позже журналистам, что комиссия ведет постоянный анализ правоприменительной практики и ежегодно представляет соответствующий доклад законодателям. "В принципе, перед федеральными выборами происходит внимательное рассмотрение со стороны законодателей корпуса предложений", - отметила Гришина.

В настоящее время на рассмотрении Госдумы находится ряд законопроектов, вносящих поправки в избирательное законодательство. В частности, они предусматривают проведение эксперимента с электронным голосованием и экстерриториальными "цифровыми участками" на выборах в Москве 8 сентября, а также разрешают не только ЦИК, но и нижестоящим комиссиям назначать контрольный ручной пересчет бюллетеней на участках с КОИБами.