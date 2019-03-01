РФ продолжит работу по контролю над вооружениями на основе равноправия всех стран

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Москва продолжит работу в области международного контроля над вооружениями с учетом интересов всех государств, несмотря на односторонние действия Вашингтона по демонтажу правовой базы мировой безопасности. Об этом говорится в распространенном сообщении МИД РФ по итогам заседания коллегии министерства.

"С учетом того, что все российские конструктивные предложения в области международного контроля над вооружениями остаются в силе, коллегия определила конкретные задачи дальнейшей работы в русле поддержания стратегической стабильности и международной безопасности на основе принципов равноправия всех государств и взаимного учета интересов", - отметили в министерстве.

Как подчеркнули в МИД РФ, кризис в сфере контроля над вооружениями вызвал взятый США "курс на односторонний демонтаж договорно-правовой базы международной безопасности". В частности, особую озабоченность вызывают такие односторонние действия Вашингтона, как слом Договора об ограничении систем противоракетной обороны, нацеленность на размещение оружия в космосе, отказ от ратификации Договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний и подготовка американского ядерного полигона к возможному ускоренному возобновлению ядерных испытаний, выход из атомной сделки по Ирану, нежелание выполнять обязательства по ликвидации в срок американского арсенала химоружия и одновременное стремление сделать из Техсекретариата ОЗХО механизм давления на неугодные государства, а также целенаправленные действия по слому Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

В министерстве указали, что подобные действия вызывают сомнения в договороспособности США.

Курс на укрепление контроля

В МИД РФ подчеркнул важность продолжения политики по укреплению национальной безопасности и консолидации мирового сообщества для укрепления режима контроля над вооружениями.

"В качестве одного из приоритетов обозначено оздоровление деятельности Конференции по разоружению в Женеве, в том числе путем реализации российских инициатив по разработке юридически обязывающего инструмента в целях предотвращения гонки вооружений в космическом пространстве и международной конвенции по борьбе с актами химического и биологического терроризма", - отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Кроме того, в МИД указали на необходимость продолжения усилий по укреплению Конвенции о биологическом оружии и Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО), а также противодействия попыткам стран Запада политизировать деятельность ОЗХО и навязать ей функции, противоречащие КЗХО.

На заседании коллегии МИД также была отмечена необходимость продления срока действия Договора о стратегических наступательных вооружениях и продолжения диалога с США для обеспечение выполнения американской стороной обязательств предписанных соглашением.