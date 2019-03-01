Чижов: Вашингтон осуществляет беспрецедентное вмешательство во внутренние дела Венесуэлы

АФИНЫ, 1 марта. /ТАСС/. Вашингтон осуществляет беспрецедентное вмешательство во внутренние дела Венесуэлы, пренебрегая всеми нормами международного права. Об этом заявил в пятницу вечером постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов в своем выступлении на IV Дельфийском экономическом форуме, который проходит в городе Дельфы (Центральная Греция). Организаторы форума ведут прямую трансляцию выступлений.

По словам Чижова, некоторые из "обвинителей" России позволяют себе настолько цинично навязывать другим странам свои представления о том, как им жить, что "впору говорить о тотальном пренебрежении всеми нормами межгосударственного поведения". "За примерами далеко ходить не надо: прямо сейчас у нас на глазах происходит беспрецедентное вмешательство Вашингтона во внутренние дела Венесуэлы. США прямо призывают вооруженные силы этой страны переходить на сторону самопровозглашенного политического руководства и грозят преследованиями тем, кто останется верен присяге. Развязан подлинный экономический террор, введены изощренные экстерриториальные санкции", - сказал представитель РФ при ЕС.

Чижов отметил, что Вашингтону удалось "дожать" страны - члены ЕС, за исключением Греции, Кипра, Словакии и Италии, а также Ватикана, что привело к тому, что сформированная Евросоюзом Международная контактная группа заняла предвзятую позицию и тем самым лишила себя возможности для беспристрастного посредничества.

"Очевидно при этом, что ситуация вокруг Венесуэлы - это не частный случай и не проходной эпизод, а проявление системной последовательной линии на разрушение существующей архитектуры международного правопорядка. Сейчас считается чуть ли не нормой вбрасывать в информационное пространство бездоказательные обвинения отдельных стран в чудовищных химатаках и тут же, без суда и следствия, вводить против них санкции, а то и наносить авиаудары", - сказал представитель РФ при ЕС.