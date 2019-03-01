Чижов: Россия продолжает отстаивать равные гарантии безопасности

АФИНЫ, 1 марта. /ТАСС/. Россия продолжает отстаивать концепцию равных гарантий безопасности для всех стран. Это подчеркнул в пятницу постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов в своем выступлении на IV Дельфийском экономическом форуме. Организаторы форума ведут прямую трансляцию выступлений.

По словам Чижова, Россия позитивно оценила принципы "гарантий безопасности", сформулированные НАТО в ее Стратегической концепции, опубликованной в 2010 году, и предложила распространить их на все страны Европы. "Ответ был: наше предложение только для членов альянса, посему довольствуйтесь second class security [безопасностью второго класса]. Понятно, что с таким подходом о равном распространении гарантий безопасности по евразийскому пространству говорить не приходилось", - сказал представитель РФ при ЕС.

Чижов отметил, что некоторые европейские страны в такой ситуации пошли по упрощенному пути. "Махнули рукой и устремились в НАТО, не задумываясь о том, что наступит день, когда с них будут требовать непомерных и неоправданных расходов, участия в миссиях и операциях, далеких от их границ и интересов, а также размещения на их территории иностранных военных баз. Российское же предложение о заключении Договора о европейской безопасности, в котором предполагалось сделать юридически обязывающим известный принцип о том, что никто не должен укреплять свою безопасность за счет безопасности других (кстати, закрепленный в качестве политического обязательства в Хартии европейской безопасности ОБСЕ, подписанной 54 главами государств и правительств), так и осталось лежать на столе", - пояснил Чижов.

Однако, по его словам, даже в этих условиях Россия "руки не опускает и продолжает отстаивать упомянутые принципы". "Но при этом в силу особенностей российского менталитета, политической культуры и (как, возможно, многим кажется) старомодных представлений о приличиях Москва никогда никому ничего не навязывает и тем более не вмешивается во внутренние дела других государств вопреки тому, что считают возможным утверждать некоторые столицы, взявшие моду во всех на свете бедах винить "вездесущую" Россию", - подчеркнул Чижов.