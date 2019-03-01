Чижов считает, что мир стоит у последней черты перед ликвидацией сдержек в ядерной сфере

АФИНЫ, 1 марта. /ТАСС/. Мир подошел к последней черте перед ликвидацией системы сдержек и противовесов в ядерной области. Об этом заявил в пятницу постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов в своем выступлении на IV Дельфийском экономическом форуме. Организаторы форума ведут прямую трансляцию выступлений.

Чижов подчеркнул, что сложившаяся сейчас в мире ситуация в сфере безопасности стала гораздо более напряженной, чем та, что имела место в годы холодной войны. "Тогда, несмотря на всю глубину идеологических противоречий, здравый смысл и чувство ответственности за судьбы мира подталкивали враждующие державы к мудрым решениям в сфере контроля за вооружениями и разоружения", - сказал представитель РФ при ЕС.

"Сегодня же мы стоим буквально у последней черты, за которой просматривается полный демонтаж системы сдержек и противовесов в ядерной области. И дело здесь не в пристрастиях и капризах отдельных руководителей, а в последовательной политике, которая сформировалась еще 17 лет назад, во времена другой администрации США, той, которая пустила под откос Договор об ограничении систем противоракетной обороны", - отметил Чижов.

Он добавил, что каждый раз, когда Вашингтон денонсировал очередной договор с Россией, он делал это под совершенно надуманными предлогами. "В итоге на настоящий момент у нас, по сути, остался лишь СНВ-3, жизни которому остается, как известно, до 5 февраля 2021 года", - сказал постпред.