Почетное генконсульство России в Лозанне отмечает 10-летие

ЖЕНЕВА, 2 марта. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Десятилетие отмечает почетное генеральное консульство России в Лозанне. В поздравительном послании, направленном почетному генеральному консулу - бизнесмену, ученому и филантропу Фредерику Паулсену, глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул его большой вклад развитие российско-швейцарского сотрудничества.

Поздравление российского министра зачитал на торжественном приеме, состоявшемся в пятницу вечером в Лозанне, посол России в Швейцарии Сергей Гармонин. "Ценим Ваш личный вклад в развитие отношений между Россией и Швейцарией, в том числе в торгово-экономической, культурной и научной сферах. Признательны Вам за энергичные усилия по обеспечению прав и интересов российских граждан, - говорится в послании.

В России Фредерик Паулсен известен прежде всего как отважный полярный исследователь, награжденный Орденом дружбы за активное участие в экспедиции по погружению российских глубоководных аппаратов на дно Северного Ледовитого океана, осуществленной в августе 2007 года. Он родился в 1950 году в Стокгольме. Оставаясь гражданином Швеции, проживает в настоящее время в Лозанне. Основные деловые интересы Паулсена связаны с базирующейся в Швейцарии фармацевтической группой Ferring, которую он возглавляет с 1988 года, но они охватывают также различные отрасли наук о жизни и биотехнологии.

Проекты сотрудничества

Крупные культурные события, осуществленные при поддержке почетного генерального консульства РФ, были представлены во время торжественного приема на нескольких десятках панно, установленных в одном залов гостиницы Beau-Rivage.

"Мы стараемся осуществлять каждый год несколько проектов в сфере культуры, но, безусловно, самым крупным из них было выступление артистов Большого театра в 2011 году, - рассказал в беседе с корреспондентом ТАСС Паулсен. - Кроме того, ежегодно в замке города Коппе мы проводим встречи для обмена мнениями по различным темам. Порой дискуссии между представителями России и Швейцарии бывают довольно жаркими". Отвечая на вопрос о полярных исследованиях, Паулсен сообщил, что предстоящим летом с участием российских и швейцарских ученых состоится экспедиция вокруг Гренландии. "Такого никогда еще не было", - пояснил он.

Почетное генконсульство РФ начало свою работу в 2009 году, однако "дружеские связи между кантоном Во и Россией уходят корнями в историю", напомнил Паулсен в выступлении на торжественном приеме. "Жители кантона Во помнят решающую роль, которую сыграла Россия в подтверждении независимости кантона Во в решениях Венского конгресса. По прошествии двух веков наше консульство считает своей задачей поддерживать и укреплять эти привилегированные отношения", - сказал он.

Запоминающимися событиями в последние годы стали концерты Государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева, гастроли Театра балета Бориса Эйфмана, Русского национального балета "Кострома", ежегодные Суворовские дни, в рамках которых организуются выступления воспитанников Московского военно-музыкального училища имени генерала-лейтенанта В.М.Халилова. А среди ближайших планов - запланированный на начало осени фестиваль "Музыкальный сентябрь", который будет полностью посвящен России.

Паулсен рассказал в своем выступлении и о недоброжелателях. "Создается впечатление, что наша деятельность пугает некоторых журналистов. Но я могу их успокоить, заверив, что у Российской Федерации нет намерения взять под контроль кантон Во", - отметил он.

Добрые слова

На торжественном приеме было сказано много добрых слов в адрес Фредерика Паулсена и сотрудников почетного генерального консульства. "Главная задача, которую решает почетный генеральный консул и его команда - это объединять людей, сближать народы, - сказал в интервью ТАСС посол России в Швейцарии Сергей Гармонин. - Иногда некоторые друзья в кавычках усматривают в этом какой-то политизированный подход. Не случайно, в последнее время имели место атаки на деятельность господина Паулсена".

"Видимо, его деятельность, направленная на то, чтобы народы России и Швейцарии ближе узнали друг друга, вызывает противодействие со стороны этих кругов, - продолжил дипломат. - Но задача, которую решает Паулсен - благородная. Наши швейцарские партнеры отмечают, что эта работа позволяет не только России лучше понять Швейцарию, но и Швейцарии лучше понять Россию".

"Без преувеличения можно сказать, - подчеркнул Гармонин, обращаясь к Паулсену, - что именно Вы стали для швейцарской науки тем связующим звеном, которое обеспечило ей полный доступ к полярным исследованиям. Вашими усилиями на базе Федеральной политехнической школы Лозанны заработал Швейцарский полярный институт и Швейцария стала страной- наблюдателем в Арктическом совете".

"Фредерик Паулсен много сделал для развития сотрудничества между Россией и Швейцарией", - сказал корреспонденту ТАСС Николя Брюль, руководитель департамента стран Европы, Центральной Азии, Совета Европы и ОБСЕ в МИД Швейцарии. Выступая на приеме, дипломат подчеркнул, что Паулсен оказывает содействие также "продвижению имиджа Швейцарии в России". В частности, во время Олимпийских игр 2014 года в Сочи он оказал поддержку деятельности Швейцарского дома. Кроме того, "многие виды деятельности Швейцарии в полярной сфере не были бы возможны без его поддержки", констатировал Брюль.

"Интенсивная деятельность почетного генерального консульства России на протяжении последних лет оказала существенную поддержку нашим двусторонним отношениям", - подчеркнул он. Дипломат напомнил, что у Швейцарии никогда не было почетного консульства в России, и вот на прошлой неделе "этот дисбаланс исправлен", поскольку благодаря открывшемуся недавно своему почетному консульству в Самаре "Швейцария получила дополнительную возможность поддерживать и развивать двусторонние культурные и экономические отношения".

Теплые слова о плодотворном сотрудничестве с почетным генеральным консульством в Лозанне сказала также руководитель оргкомитета фестиваля "Российские культурные сезоны", президент фонда социальных инициатив "Мир и гармония" Эльмира Щербакова. "Очень приятно видеть в этом зале панно, на которых представлены наши совместные проекты, например, выступления ансамбля "Березка", - сказала она. - Приятно работать с почетным генконсульством. Дай Бог им всего наилучшего, дальнейших хороших больших проектов, добра и процветания", - отметила она в беседе с корреспондентом ТАСС.

Ярким, запоминающимся событием на торжественном юбилейном вечере стало выступление известного российского саксофониста Игоря Бутмана и его музыкального коллектива. Виртуозное мастерство, искрометный ритм, тонкая лиричность исполненных произведений точно соответствовали и настроению гостей и характеру миссии, которую выполняет почетное генеральное консульство России в Лозанне.