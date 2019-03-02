"Гражданская инициатива" вновь провела съезд для переименования в Партию перемен

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Партия "Гражданская инициатива" провела в субботу съезд, на котором вновь приняла решение о переименовании в Партию перемен и избрании своим председателем экс-депутата Госдумы Дмитрия Гудкова. Об этом сообщил Гудков в своем канале в Telegram.

Летом прошлого года "Гражданская инициатива" уже проводила съезд и принимала решения о переименовании и избрании Гудкова председателем. Однако Министерство юстиции РФ отказалось зарегистрировать новое название и изменения в уставе, а также признать Гудкова председателем.

"Мы провели съезд. Правильно будет назвать его техническим: по сути, мы повторили решения, которые уже были приняты год назад", - написал Гудков.

Он уточнил, что съезд проведен "с учетом требований Минюста, который не захотел признать таких же предыдущих решений". В частности, по словам Гудкова, съезд вновь проголосовал за смену названия на "Партия перемен" и утвердил его председателем. "Политсовет во главе с [бывшим главой партии] Андреем Нечаевым остался прежним, к нему не было претензий у Минюста. Теперь все документы съезда мы в ближайшее время вновь отправим в Минюст", - отметил политик.