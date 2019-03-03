Наблюдатели из России не обнаружили серьезных нарушений на парламентских выборах в Эстонии

ТАЛЛИН, 3 марта. /Корр. ТАСС Евгений Антонов/. Российские наблюдатели от организации "Наблюдатели Петербурга" не обнаружили серьезных нарушений в ходе голосования на парламентских выборах в Эстонии, которые прошли в воскресенье. Об этом корреспонденту ТАСС рассказал представитель этой группы Михаил Молочников.

"По моим впечатлениям, идет нормальная работа на избирательных участках, - сказал он. - Каких-либо серьезных нарушений мы не зафиксировали".

В Эстонии, по словам собеседника ТАСС, находятся 16 наблюдателей от "Наблюдателей Петербурга". Они разделились на группы по два человека, которые на протяжении всего дня голосования посещают различные участки. Каждая такая группа в зависимости от транспортной доступности рассчитывала посетить от трех до восьми участков.

Из особенностей эстонских выборов специалист выделил большое число избирателей, приписанных к одному участку: если в России это в среднем 1,5 тыс. человек, то в Эстонии есть участки, где зарегистрировано более 6 тыс. избирателей, указал он.

"Нам кажется, что у членов комиссии [в Эстонии] продуманный подход к обработке избирательного голоса, отсутствует возможность вбросов в избирательные урны в связи с тем, что присутствует член избирательной комиссии, который проставляет печать на избирательном бюллетене", - отметил он. Другой особенностью выборов в Эстонии Молочников назвал отсутствие на избирательных участках сотрудников полиции. Представители "Наблюдателей Петербурга" продолжат наблюдение за выборами в Эстонии, включая подсчет голосов, после чего обобщат и проанализируют эту информацию, сказал он.

Голосование на выборах в 101-местный Рийгикогу (парламент) началось в воскресенье в 09:00 по местному времени (10:00 мск). Работает 451 избирательный участок, завершат работу они в 20:00 (21:00 мск). За победу на выборах борются 10 партий и 15 независимых кандидатов. Всего на выборах выдвинуты 1099 кандидатов.