Медведев в Софии обсудит с руководством Болгарии развитие отношений и совместные проекты

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев начинает трехдневную зарубежную поездку, в ходе которой посетит с официальными визитами Болгарию и Люксембург. В понедельник у главы российского правительства состоятся переговоры в Софии.

Повестка дня

Как проинформировала пресс-служба кабмина РФ, в ходе визита в Болгарию 4-5 марта запланированы встречи с президентом этой страны Руменом Радевым, премьер-министром Бойко Борисовым и другими официальными лицами. "В повестке дня предстоящих переговоров - актуальные вопросы российско-болгарского торгово-экономического, инвестиционного, научно-технического и культурно-гуманитарного взаимодействия, реализация совместных проектов в энергетике, промышленности, АПК, туризме и других областях, - говорится в сообщении. - К подписанию в рамках визита готовится ряд документов о сотрудничестве в различных областях".

В свою очередь в пресс-службе правительства Болгарии заявили, что Медведев и Борисов проведут сначала переговоры с глазу на глаз, а затем в составе двух делегаций. "Основные темы, которые предстоит обсудить, связаны с двухсторонним сотрудничеством в области энергетики, экономики и туризма", - отметили в кабинете министров республики. По данным болгарской стороны, визит Медведева в Софию начнется с официальной церемонии встречи у храма Святого Александра Невского, где состоится возложение венков к памятнику Неизвестному Солдату.

В контексте истории

Визит пройдет на фоне празднования в Болгарии 141-й годовщины освобождения страны от османского ига (3 марта) и в год 140-летия установления дипломатических отношений между двумя государствами (7 июля). В поздравительном послании Борисову 3 марта Медведев отметил, что подвиг русских воинов и болгарских ополченцев, сражавшихся на Шипке и под Плевной за свободу и независимость Болгарии, навсегда вписан в историю двух стран.

В интервью болгарской газете "Труд" в преддверии визита премьер-министр РФ также подчеркнул, что "оценки Москвы и Софии [по этому вопросу] в общем и целом совпадают". "Не подвергается сомнению то, что именно Россия сыграла решающую роль в установлении суверенитета вашей страны", - сказал он. Медведев, кроме того, подчеркнул, что Россия глубоко признательна Болгарии, увековечившей память выдающихся российских государственных деятелей и полководцев, а также тысяч русских солдат и офицеров, которые погибли за свободу и независимость республики.

Медведев в предыдущий раз встречался с Борисовым в октябре прошлого года на полях форума "Азия - Европа" в Брюсселе, а до этого - в мае в Москве. Также в мае прошлого года Медведев встречался с Радевым, посещавшим РФ с визитом.

О продолжении "Турецкого потока"

Предполагается, что одной из основных тем переговоров в Софии будет возможность продления газопровода "Турецкий поток" через территорию Болгарии в Сербию.

Болгария ранее участвовала в проекте строительства газопровода "Южный поток", который планировалось проложить по дну Черного моря из Анапского района в Варну, а оттуда дотянуть до Италии и Австрии, однако летом 2014 года по настоянию Еврокомиссии София дважды останавливала работы и в итоге не предоставила разрешение на прокладку труб по своей территории. В декабре 2014 года президент РФ Владимир Путин заявил, что "Южный поток" будет заменен трубопроводом через Турцию, получившим название "Турецкий поток". Первая нитка "Турецкого потока" предназначена для снабжения турецкого рынка, вторая - для стран Южной и Юго-Восточной Европы. В качестве потенциальных рынков "Газпром" рассматривает Грецию, Италию, Болгарию, Сербию и Венгрию.

София и на этот раз намерена принять участие в проекте. В начале февраля о готовности Болгарии ввести в эксплуатацию к началу 2020 года свою часть газопровода до границы с Сербией заявила министр энергетики страны Теменужка Петкова.

В Москве, однако, не хотели бы повторения ситуации с "Южным потоком". "Решение о продлении "Турецкого потока" через болгарскую территорию зависит от того, удастся ли Софии получить твердые гарантии, что ЕС не будет чинить препятствия планам поставок газа по новому газопроводу", - сказал Медведев в интервью газете "Труд".

Известный болгарский эксперт в области энергетики, профессор Атанас Тасев полагает, что конкретных договоренностей в отношении продления "Турецкого потока" через территорию Болгарии и строительства газового хаба на Балканах во время визита главы российского правительства не будет. "Эти вопросы решаются на корпоративном уровне. Единственное, что может сделать Борисов, это познакомить своего коллегу с тем высоким интересом, который проявляют компании к реализации этого проекта", - сообщил он ТАСС.

О перезапуске проекта строительства АЭС

Еще одно важное направление сотрудничества - атомная энергетика. Россияне занимаются сервисным обслуживанием пятого и шестого энергоблоков болгарской АЭС "Козлодуй", построенной советскими специалистами. Как отметил первый заместитель главы аппарата правительства РФ Сергей Приходько, в 2018 году при содействии Росатома возможность безопасной эксплуатации этих энергоблоков была продлена на десятилетия вперед.

Совместным проектом может стать и строительство АЭС "Белене". В 2006 году "Атомстройэкспорт" (входит в Росатом) уже выигрывал международный тендер на возведение двух энергоблоков этой станции. На площадку "Белене" доставили оборудование, однако в 2009 году проект был остановлен, а в марте 2012 года София отказалась от строительства станции.

В мае 2018 года Борисов заявил, что страна намерена возобновить строительство "Белене". Болгарская сторона подчеркнула, что выбор стратегического инвестора будет проходить через конкурсную процедуру. Главные требования, при соблюдении которых реализация проекта может быть продолжена: обеспечение строительства на рыночных условиях, без государственных гарантий и без гарантий приобретения выработанной АЭС электроэнергии. При этом стоимость строительства станции не должна быть более €10 млрд, а срок введения ее в эксплуатацию не должен превысить 10 лет.

По словам Приходько, у России есть все необходимые технологии и многолетний опыт работы в индустрии для успешного перезапуска проекта. "После того, как в Софии примут необходимые внутренние решения, госкорпорация "Росатом" будет готова приступить к предметным консультациям относительно возможных форматов участия в строительстве АЭС", - сказал первый замглавы аппарата правительства РФ. Он подчеркнул, что российские специалисты выполнили большой объем работ по проектированию станции, основное технологическое оборудование АЭС уже находится в Болгарии, а Росатом способен "обеспечить достройку станции в сжатые сроки и выступить в качестве партнера на всем жизненном цикле АЭС".

Другие направления сотрудничества

Как отметил Приходько, в 2018 году товарооборот России и Болгарии, по данным ФТС РФ, вырос на 0,6% и составил $3,47 млрд, что не отвечает "в полной мере потенциалу двусторонних отношений", так как, для примера, в 2012 году был зафиксирован максимальный показатель во взаимной торговле - более $5 млрд. Сдерживающим фактором развития торгово-экономических связей остаются санкционная политика Евросоюза и ответные меры РФ, подчеркнул представитель кабинета министров. Что касается инвестиций, то объем прямых накопленных российских вложений в экономику Болгарии составляет около $3,35 млрд, болгарские капиталовложения в российскую экономику гораздо скромнее - $95 млн.

Граждане России занимают шестое место в общем турпотоке в Болгарию, в 2018 году болгарские курорты посетили около 500 тыс. россиян (на 8,5% меньше, чем в 2017-м). Число приехавших в Россию туристов из Болгарии составило за тот же период 56 тыс. человек (на 15,3% больше, чем годом ранее). Побратимские связи с болгарами поддерживают 80 российских городов и регионов.

В конце февраля текущего года правительство Болгарии одобрило программу сотрудничества с Россией в области культуры, образования и науки. Также болгарские министры одобрили протокол об изменении и дополнении договора о социальной защите между странами, новые положения которого помогут эффективнее решать проблемы пенсионного обеспечения граждан двух стран.

Дальнейшая программа

5 марта у премьер-министра РФ продолжатся официальные мероприятия в Софии. В частности, Медведев и Борисов откроют болгарско-российский бизнес-форум в области туризма.

По завершении поездки в Болгарию глава правительства РФ вылетит в Люксембург. Как ранее сообщила пресс-служба кабмина, в ходе визита в эту страну 5-6 марта Медведев и его коллега Ксавье Беттель обсудят вопросы российско-люксембургского торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Это будет первый визит премьер-министра РФ в Великое Герцогство Люксембург.