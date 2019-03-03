Медведев: дискуссия о законности выборов в Венесуэле утратила конструктивность из-за США

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Действия США в Венесуэле сделали неконструктивным разговор о легитимности президентских выборов в этой стране, считает премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Это мнение он высказал в интервью болгарской газете "Труд" в преддверии своего визита в Болгарию.

"Дискуссия о социально-экономическом положении, легитимности или нелегитимности президентских выборов в Венесуэле усилиями Вашингтона перестала быть конструктивной и перешла на совершенно другой уровень, за которым, к сожалению, часто следуют хаос, беспорядки, полное разрушение экономики и торговли, - заявил он. - Мы уже это не раз наблюдали в других странах. Ни к чему хорошему для людей такое усиление накала политических страстей не ведет".

В целом же, по его мнению, информационное сопровождение ситуации, развивающейся в Венесуэле призвано завуалировать противостояние международного права и вседозволенности. "Такие штампы в духе холодной войны обманчивы, они лишь помогают отвлечь внимание от сути происходящего в Боливарианской Республике, и, конечно, от роли в этих событиях США и следующих в их фарватере ряда стран Европы и Латинской Америки, - высказал свое мнение Медведев. - Информационный шум вокруг Венесуэлы призван завуалировать противостояние международного права и законности, с одной стороны, и беспредельной вседозволенности - с другой".

Глава российского правительства призвал определиться с терминами. По его словам, напряжение вокруг Венесуэлы - это не вопрос глобального противостояния России и США. "Да и как такового глобального противостояния давно уже нет, даже с учетом всех нынешних сложностей в наших отношениях с Соединенными Штатами", - сказал он.

Медведев особо подчеркнул, что Россия выступает против любого вмешательства во внутренние дела других стран. "В Венесуэле мы поддерживаем усилия, в том числе и представителей латиноамериканского региона, по налаживанию диалога между правительством и оппозицией. Продолжаем это делать и сейчас", - заключил российский премьер.