Медведев: США взяли курс на смещение неугодных правительств в латиноамериканском регионе

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Вашингтон взял курс на смещение неугодных правительств в латиноамериканском регионе, считает премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Такое мнение он высказал в интервью болгарской газете "Труд" в преддверии своего визита в Болгарию.

"Из Вашингтона звучат высказывания, допускающие военное вмешательство, происходят провокации на границах, - сказал Медведев, комментируя ситуацию в Венесуэле. - Все это очень тревожно и говорит о том, что линия на смещение неугодных правительств - в духе доктрины Монро - опять стала для США приоритетной".

Российский премьер призвал "всерьез подумать об этом всех латиноамериканских друзей", вне зависимости от того, какую позицию они сегодня занимают по отношению к правительству Николаса Мадуро.

Медведев особо подчеркнул, что результат, которого хочет добиться Россия, - это мир в Венесуэле. "Его можно достичь исключительно путем внутринационального всестороннего уважительного диалога", - отметил глава правительства РФ, указав на то, что помочь запустить его могут и должны все те, кому небезразлично мирное будущее Венесуэлы и Латинской Америки в целом.

Медведев выразил сожаление, что "на так называемую непримиримую часть венесуэльской оппозиции продолжает оказываться мощное влияние из-за рубежа", которое и делает эту часть оппозиции "непримиримой".