Медведев: оценки Москвы и Софии о роли России в освобождении Болгарии в целом совпадают

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Москва и София не имеют серьезных разночтений в трактовке событий, связанных с освобождением Болгарии в ходе русско-турецкой войны 1877-1878 гг. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в интервью болгарской газете "Труд" в преддверии своего визита в Софию.

"Оценки Москвы и Софии в общем и целом совпадают. Не подвергается сомнению то, что именно Россия сыграла решающую роль в установлении суверенитета вашей страны", - сказал Медведев. В свою очередь, продолжил премьер, Россия глубоко признательна за то, что Болгария увековечила память выдающихся российских государственных деятелей и полководцев - императора Александра II, дипломата Николая Игнатьева, генералов Михаила Скобелева, Иосифа Гурко, Эдуарда Тотлебена, Михаила Драгомирова, а также тысяч русских солдат и офицеров, которые погибли за свободу и независимость Болгарской Республики. В связи с этим Медведев напомнил о словах президента Болгарии Румена Радева, который сказал, что каркас болгарской свободы построен "из русских и болгарских костей".

Медведев отметил, что 3 марта, когда в Болгарии отмечают День освобождения от османского ига, воздаются почести русским воинам и болгарским ополченцам, которые вместе сражались за независимость болгарской нации. "У нас общая история, общая память, общая благодарность героям освободительной войны. Ни о каких обидах и напряженности (по этому вопросу) речь не может идти в принципе", - сказал глава российского кабмина.

Существующие же по этой теме дискуссии премьер-министр РФ считает хорошим знаком того, что в обществе по-прежнему сохраняется живой интерес к истории освобождения Болгарии в результате русско-турецкой войны 1877-1878 годов. "В данном случае обижаться некому и не на что. А вот прекрасных мгновений в нашей общей истории очень много. Мы помним о них всегда", - подчеркнул Медведев.

Премьер-министр РФ посетит Болгарию с официальным визитом 4-5 марта.