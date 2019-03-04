Орешкин считает, что Трамп будет переизбран на второй срок

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп будет переизбран на второй срок, после чего его сменит кандидат от демократической партии с левым уклоном. Такое мнение высказал министр экономического развития РФ Максим Орешкин на встрече со слушателями Академии журналистики "Коммерсанта".

"С точки зрения вероятного политического сценария в Америке состоится переизбрание Трампа на второй строк, а после на смену ему должен прийти кандидат из демократов, который будет носить крайне левый характер. Я вижу это как наиболее вероятный сценарий событий. Либо приход левого демократа случится сейчас - в случае, если Америка столкнется с экономическим кризисом раньше следующих выборов", - сказал он.

Орешкин отметил, что феномен Трампа не случаен. Министр подчеркнул, что показательны настроения участников Всемирного экономического форума на этот счет. "Надо понимать, что в Давосе собираются наиболее богатые владельцы и топ-менеджеры предприятий, а также верх политического руководства стран. Прошлый год: Трамп - это случайность, сейчас все поменяется и пойдет как прежде, а в этом году пришло понимание, что Трамп - это не случайность, а прямое следствие того, что происходит в мире", - указал он.

Глава МЭР пояснил, что за последние 30 лет реальная зарплата среднего класса и группы ниже среднего класса в Соединенных Штатах практически не росла, а расходы на здравоохранение и образование, очищенные от инфляции, выросли в три раза. Это означает, что "Америка больше не является обществом равных возможностей", считает министр.

"Нарушенный баланс в Америке виден и по экономической динамике: рост производительности труда за последние 10-15 лет сильно замедлился, потому что качество отбора, качество социальных лифтов значительно ухудшилось. Америка разделилась на несколько частей: есть Нью-Йорк, Калифорния, может быть, Техас и еще несколько крупных точек. И есть вся остальная Америка. А вот вся остальная Америка оказалась за бортом этой жизни", - подчеркнул он.

По мнению Орешкина, глобализация дала США очень много с точки зрения нового дохода, но он сконцентрировался в 20 компаниях и миллионе человек, которые в этих компаниях работают. "Понятно, что та часть населения, которая выпала из этого процесса, недовольна. Ей правда сейчас говорят, что во всем виноват Китай и Мексика, которые увели их рабочие места, но Трамп поднимает те проблемы, которые реально волнуют большую часть населения. И поэтому он проиграл выборы в Нью-Йорке и Калифорнии, но основная масса проголосовала за него", - отметил министр.