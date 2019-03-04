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Медведев наградил почетной грамотой сенатора Владимира Кожина

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности награжден за трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу

МОСКВА, 4 марта /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев наградил почетной грамотой первого заместителя председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимира Кожина. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

"За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу наградить почетной грамотой правительства РФ <…> первого заместителя председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Кожина Владимира Игоревича", - говорится в документе.

Кожин в сентябре 2018 года вошел в состав Совета Федерации как сенатор от Москвы. С 12 января 2000 года по 12 мая 2014 года - управляющий делами президента Российской Федерации. С 2014 года работал в администрации президента в должности помощника главы государства, являлся секретарем Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества Российской Федерации с иностранными государствами.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичКожин, Владимир ИгоревичРоссия
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