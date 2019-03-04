Лавров не исключил появления новых наблюдателей в рамках астанинского процесса по Сирии

ДОХА, 4 марта. /ТАСС/. Новые наблюдатели могут появиться в рамках астанинского процесса по урегулированию ситуации в Сирии. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с вице-премьером, главой МИД Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани.

"Нет, мы эту тему не обсуждали. Я не думаю, что нужны какие-то рабочие группы по Сирии, - сказал Лавров, отвечая на вопрос, обсуждалась ли в рамках переговоров с катарской стороной идея создания рабочей группы по окончательной нормализации обстановки в Сирии. - Есть общепризнанный астанинский процесс, в котором правительство и вооруженная оппозиция при посредничестве России, Турции и Ирана ведут достаточно успешно диалог. Уже есть зримые осязаемые результаты".

"В этом процессе в качестве наблюдателей участвуют представители ООН, Иордании, раньше участвовали США, но потом они решили отказаться от присутствия на соответствующих встречах в Астане. Но мы не исключаем, что могут появиться и дополнительные наблюдатели в этом процессе", - добавил он.

Как отметил Лавров, Россия поддерживает контакты по сирийскому урегулированию с офисом спецпосланника генерального секретаря ООН по Сирии, со странами Ближнего Востока, с государствами "малой группы" (Великобритания, Германия, Иордания, Саудовская Аравия, США и Франция), при этом диалог с США налажен по внешнеполитической и военной линии. "Это разветвленная сеть контактов, которые могут и должны в конечном итоге привести к результату. Искусственно создавать какую-то новую группу едва ли имеет смысл", - добавил министр.

Глава МИД РФ напомнил, что формально продолжает существовать созданная Москвой и Вашингтоном при содействии ООН Международная группа поддержки Сирии, которая давно не собиралась в пленарном формате, однако по-прежнему регулярно проводятся встречи ее двух целевых групп - по поддержанию прекращения огня и по гуманитарным вопросам.

Ответственность ООН

Россия рассчитывает, что в ООН осознают свою ответственность за скорейший запуск сирийского Конституционного комитета, отметил также Лавров.

"Мы завершим работу, начатую в астанинском формате. Уверен, что наши ооновские коллеги осознают свою ответственность за скорейший созыв этого механизма [Конституционного комитета по Сирии]", - сказал глава МИД России.