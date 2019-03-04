В посольстве РФ в Каракасе назвали Гуайдо политическим и моральным самозванцем

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Российское посольство в Каракасе назвало лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо самозванцем с правовой и моральной точек зрения. Об этом говорится в комментарии диппредставительства, размещенном в Facebook.

Кроме того, в диппредставительстве усомнились, что в случае, если бы Гуайдо попытался провозгласить себя президентом в парламенте страны, то ему была бы оказана соответствующая поддержка парламентариев.

"Так вот, Хуан Гуайдо - действительно самозванец, и это не вызывает никаких сомнений ни с моральной, ни с правовой точек зрения, - говорится в комментарии. - В соответствии с венесуэльской конституцией президент приносит присягу в Национальной ассамблее или в Верховном суде, а не на городской площади. Еще не известно, как развивались бы события, реши Гуайдо провозгласить себя в стенах Национальной ассамблеи".

В посольстве напомнили, что в отличие от Хуана Гуайдо законный президент Венесуэлы Николас Мадуро одержал победу в ходе прозрачной и открытой избирательной кампании, на президентских выборах 2018 года его поддержали более 6 миллионов избирателей (около трети всех граждан Венесуэлы, имеющих право голоса, - прим. ТАСС). "В тех выборах приняло участие три оппозиционных кандидата, так что говорить о фальсификации - это просто не владеть реальной информацией о ситуации в Венесуэле. Более того, если Гуайдо действительно считает себя законным президентом, то почему же он в течение 30 дней не созвал соответствующие выборы, как это предусмотрено статьей 233 Конституции? Мы же видим, что делать он этого не собирается", - отметили дипломаты.

Кроме того, в посольстве России в Каракасе привлекли внимание к тому, что уже сейчас Гуайдо называет себя не "врио президента", а "врио президента, ответственного за созыв демократических и свободных выборов", сроки которых даже не обозначает. "При этом известно, что созыв выборов является прерогативой Национального избирательного совета Венесуэлы, являющегося самостоятельной ветвью власти", - подчеркивается в комментарии диппредставительства РФ в Венесуэле.

Дипломаты также напомнили о неизменной готовности боливарианского правительства к диалогу с оппозицией, которая, по их оценке, "к сожалению, пока не может высвободиться из тесных объятий вашингтонских "ястребов", не заинтересованных, судя по развитию событий, в урегулировании венесуэльского кризиса".

Более того, российское посольство выразило готовность содействовать диалогу властей с патриотически настроенными силами Венесуэлы. "Будем стремиться убедить все здоровые и патриотически настроенные венесуэльские политические силы в важности поиска взаимопонимания во благо народа Венесуэлы", - резюмировали в диппредставительстве.

Гуайдо хочет вернуться в Венесуэлу

Гуайдо в воскресенье заявил, что намерен вернуться в Венесуэлу в понедельник. Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон также в воскресенье заявил, что Соединенные Штаты и их союзники дадут решительный ответ, если руководство Венесуэлы задержит лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо, которого в Вашингтоне считают легитимным временно исполняющим обязанности президента страны.

Ранее Верховный суд Венесуэлы запретил ему выезжать из страны, однако политику удалось сбежать. 22 февраля он прибыл в приграничный колумбийский город Кукута, где находится центр распределения гуманитарной помощи для жителей Боливарианской Республики. В течение недели он посетил Колумбию, Бразилию, Парагвай, Аргентину и Эквадор. В среду парламент Венесуэлы, контролируемый оппозицией, разрешил Гуайдо находиться за пределами республики "более пяти дней с 23 февраля".

23 января Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и ряд европейских стран. Президент Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.