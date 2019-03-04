Лавров: Россия и США наладили хороший контакт по Афганистану

ДОХА, 4 марта. /ТАСС/. Переговоры Москвы и Вашингтона по Афганистану полезны для налаживания межафганского диалога. Об этом в понедельник заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с вице-премьером, главой МИД Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани.

"Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад периодически встречается с нашими представителями, налажен хороший контакт, - отметил Лавров. - По-моему, это очень полезное дело - не пытаться соперничать искусственным образом, а объединить усилия, потому что и Россия, и США, соседи Афганистана и другие страны могут помочь афганцам начать национальный диалог".

При этом он подчеркнул, что российская сторона "следит за переговорами США и талибов (представители запрещенного в РФ радикального движения "Талибан" - прим. ТАСС), которые проходят в Дохе".

"В Москве также бывали талибы в рамках проводимых нами мероприятий по мобилизации усилий международного сообщества по содействию самим афганцам в начале значимого политического процесса, - сказал министр. - Хорошо, что сейчас никто на эти усилия косо не смотрит".

Он напомнил, что со стороны США были попытки обвинить Россию (за контакты с талибами) в нарушении резолюций Совбеза ООН, хотя все "прекрасно знали, что сами американцы регулярно встречались с талибами". "Сейчас эта нервозность в Вашингтоне, по-моему, уходит", - указал глава российского дипведомства.