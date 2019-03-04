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Ситуация на Корейском полуострове
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Кремль рассчитывает на согласование даты визита Ким Чен Ына в РФ в обозримой перспективе

Пресс-секретарь российского президента отметил, что стороны поддерживают постоянный контакт по дипломатическим каналам
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассчитывает, что точная дата визита лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию будет согласована в обозримой перспективе.

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"Пока ясности не появилось. Идут постоянные контакты по дипломатическим каналам. Такой визит, действительно, на повестке дня, имеется необходимое приглашение. Мы надеемся, что в обозримой перспективе по дипломатическим каналам точная дата и место будут согласованы", - сказал он журналистам.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что Ким Чен Ын приглашен посетить Россию. До конца минувшего года обсуждалось несколько вариантов организации этой встречи, в том числе во Владивостоке на полях Восточного экономического форума в начале сентября 2018 года. Однако визит не был согласован. Российские власти подчеркивают, что готовы принять лидера КНДР в любое удобное для него время.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко по итогам официального визита в Пхеньян в конце 2018 года также заявляла, что Ким Чен Ын выразил готовность посетить Россию с визитом.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичМатвиенко, Валентина ИвановнаКНДРРоссияСитуация на Корейском полуостровеКим Чен ЫнПесков, Дмитрий Сергеевич
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