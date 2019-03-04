Кремль рассчитывает на согласование даты визита Ким Чен Ына в РФ в обозримой перспективе

"Пока ясности не появилось. Идут постоянные контакты по дипломатическим каналам. Такой визит, действительно, на повестке дня, имеется необходимое приглашение. Мы надеемся, что в обозримой перспективе по дипломатическим каналам точная дата и место будут согласованы", - сказал он журналистам.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что Ким Чен Ын приглашен посетить Россию. До конца минувшего года обсуждалось несколько вариантов организации этой встречи, в том числе во Владивостоке на полях Восточного экономического форума в начале сентября 2018 года. Однако визит не был согласован. Российские власти подчеркивают, что готовы принять лидера КНДР в любое удобное для него время.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко по итогам официального визита в Пхеньян в конце 2018 года также заявляла, что Ким Чен Ын выразил готовность посетить Россию с визитом.