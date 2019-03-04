Песков: МИД занимается вопросом экстрадиции Винника в Россию

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Министерство иностранных дел РФ ведет работу с целью добиться экстрадиции из Греции россиянина Александра Винника в Россию, но пока ясности в этом деле нет. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Безусловно, судьбой Винника занимаются. Пока ясности нет. Занимаются по линии Министерства иностранных дел. Поэтому вопросу нужно адресовать туда, именно МИД является "единым окном" по такого рода делам", - сказал он.

Александр Винник был задержан в Греции 25 июля 2017 года по запросу США, где его обвиняют в отмывании от $4 млрд до $9 млрд через ныне несуществующую интернет-биржу криптовалют ВТС-е. В 2017 году Верховный суд Греции постановил выдать Винника США, а в 2018 году он принял сначала решение о его экстрадиции в Россию по запросу российской прокуратуры, а потом - во Францию по выданному Парижем европейскому ордеру на арест.

С 26 ноября 2018 года Винник проводит в тюрьме голодовку против "судебного произвола", называя себя политическим заключенным и требуя от греческих властей дать ему возможность вернуться на родину. 28 февраля 2019 года адвокаты Винника узнали, что власти Греции перевели россиянина из тюремной палаты в специализированную клинику, где ему попытаются оказать квалифицированную медицинскую помощь с целью выхода из голодовки.

Защита россиянина подала в греческие инстанции требование об освобождении Винника из-под стражи, так как 26 января 2019 года истекли 18 месяцев, которые, по греческому законодательству, его могли держать под стражей без предъявления обвинения. В 6-й статье конституции Греции указано, что максимальный срок предварительного заключения не может превышать одного года в случае преступлений, а в исключительном случае этот срок может быть продлен по решению соответствующего судебного совета на шесть месяцев.