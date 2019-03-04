Орешкин: работа президентом интересна любому управленцу, но несет большую нагрузку

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Министр экономического развития РФ Максим Орешкин считает, что работа на должности президента страны интересна любому управленцу, но несет большую нагрузку. Об этом он заявил на встрече со слушателями Академии журналистики "Коммерсанта"

"Я всегда говорил, что и на своем месте еще многого не сделал. Поэтому могу рассуждать только абстрактно. Работа президента любому управленцу точно была бы интересна с точки зрения сути и содержания", - сказал он, отвечая на вопрос, была бы интересна ему работа на должности президента России.

Орешкин, добавил, что работа президента "абсолютно чудовищна с точки зрения нагрузки". "Потому что посмотреть даже на мою текущую занятость. Помимо большой нагрузки на рабочем месте постоянная необходимость перемещения, совещания с президентом, премьером, вице-премьерами. У каждого из них свой график, поэтому мой летает туда-сюда-обратно", - пояснил он.

Орешкин добавил, что необходимо моментально переключаться между разными темами, а рабочий день заканчивается глубоко за полночь. "И понятно, что чем выше уровень, тем больше нагрузка. И если ты хочешь реально что-то сделать для страны, эта нагрузка сумасшедшая. Но главное, конечно же, это не интерес, главное - есть ли польза для страны и людей", - указал он.