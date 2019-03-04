Володин обсудил вопрос отношений РФ и США с главой "Евангелистской ассоциации Билли Грэма"

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин обсудил в понедельник с главой "Евангелистской ассоциации Билли Грэма" Франклином Грэмом российско-американские отношения, в том числе возможность активизации контактов между Думой и Конгрессом США. Об этом сообщила пресс-служба палаты.

"Председатель Государственной думы Вячеслав Володин провел встречу с президентом "Евангелистской ассоциации Билли Грэма" Франклином Грэмом. Стороны обменялись мнениями о состоянии российско-американских отношений, обсудили вопросы реализации гуманитарных проектов, а также возможность активизации контактов между Государственной думой и Конгрессом США", - говорится в сообщении.

Скончавшийся в феврале 2018 года баптистский проповедник и общественный деятель Билли Грэм считался одним из наиболее влиятельных пасторов баптистской церкви в стране. Он был духовным советником ряда американских президентов, в их числе Трумэн, Эйзенхауэр, Джонсон, Никсон и Обама. Грэм выступал в поддержку одного из самых известных в США борцов за права темнокожего населения страны Мартина Лютера Кинга. Проповедник участвовал в богослужениях примерно в 180 странах, а также неоднократно посещал СССР и Россию.

Сын Грэма Франклин с 1989 года участвует в работе Евангелистской ассоциации, в 2000 году стал исполнительным директором, а в 2002 году - президентом данной организации.