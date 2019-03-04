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Путин назначил нового посла России в Гвинее и Сьерра-Леоне

Вадим Разумовский сменил на этой должности Александра Брегадзе

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин назначил Вадима Разумовского чрезвычайным и полномочным послом в Гвинейской Республике и в Республике Сьерра-Леоне по совместительству. Соответствующие указы опубликованы в понедельник на официальном портале правовой информации.

"Назначить Разумовского Вадима Владиленовича чрезвычайным и полномочным послом РФ в Гвинейской Республике", - говорится в документе. Другим указом глава государства назначил Разумовского послом РФ в Сьерра-Леоне по совместительству.

Третьим указом Путин снял с должности предыдущего посла двух этих республик Александра Брегадзе.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичГвинеяРоссияСьерра-Леоне
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