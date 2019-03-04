МИД РФ: инцидент в Солсбери - трюк, с помощью которого население отвлекают от Brexit

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Лондон пытается отвлечь внимание британских подданных от проблем вокруг переговоров по выходу Великобритании из ЕС при помощи эффекта "дохлого кота на обеденном столе". Об этом говорится в размещенном на странице в Facebook сообщении МИД РФ, посвященном годовщине событий в Солсбери, где якобы были отравлены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

"Инцидент в Солсбери - это трюк, "дохлый кот", швыряя которого в информационное поле, британские власти рассчитывают как минимум переключить внимание собственных граждан с неприятных для себя тем, консолидировать нацию перед лицом "зловещей российской угрозы", - подчеркнули в министерстве.

В дипведомстве обратили внимание на то, что в политический лексикон тему дохлого кота ввел не кто иной, как теперь уже бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон, описав своеобразный метод еще в 2013 году в своей авторской статье для газеты The Telegraph. Заключается он в следующем: если человек уступает спор и все факты против него, то надо швырнуть на обеденный стол животное, тогда только о нем и будет разговор. "Другими словами, они заговорят о мертвой кошке - о том, о чем вам хочется, чтобы они говорили, - и забросят разговоры о том, что создает вам такую головную боль, - объяснили в МИД РФ. - Brexit - тот самый спор, головная боль правительства Терезы Мэй".

В дипведомстве назвали историю вокруг инцидента в Солсбери спасительной соломинкой для Лондона, который находится на сложном пути выхода из ЕС. "Это символ последней надежды в безвыходном положении - нечто случайное, незапланированное, некое спонтанное чудодейственное провидение. За нее хватаются, не задумываясь о последствиях, - напомнили в министерстве. - Вполне применимо это выражение и в международной политике, крайне трудных и внешне безвыходных ситуаций в ней хватает".

Как отметили в Москве, многократные предложения российской стороны о конструктивном сотрудничестве в расследовании инцидента в Солсбери правительство Мэй проигнорировало, сделав ставку "на агрессивную, выходящую за рамки приличий риторику, изобилующую безосновательными обвинениями". "Достойным сопровождением такого политического курса стала и хамская медийная кампания, насыщенная беззастенчивым тиражированием фейковых новостей", - констатировали в МИД РФ.

По версии британской стороны, 4 марта 2018 года Сергей Скрипаль, осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в Солсбери воздействию боевого нервно-паралитического вещества семейства "Новичок". Лондон выступил с утверждением, что Москва "с большой долей вероятности" причастна к данному инциденту. Россия категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в РФ не существовало.