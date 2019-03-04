Медведев надеется на неплохой результат своего визита в Болгарию

СОФИЯ, 4 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев выразил надежду на результативный характер своего визита в Софию, поблагодарив принимающую сторону за приглашение и хорошую погоду.

На переговорах в расширенном формате с премьер-министром Болгарии Бойко Борисовым глава кабмина РФ поздравил своих болгарских коллег с отмечавшимся 3 марта Днем освобождения Болгарии от османского ига. "Как я понял, сегодня тоже выходной день, но это не мешает нам поработать", - заметил Медведев.

Он поблагодарил премьера Болгарии за приглашение посетить Софию для переговоров по двусторонним вопросам. "Отдельно хочу вас, господин премьер-министр, поблагодарить за то, что вы смогли договориться с небесной канцелярией, и на улице такая прекрасная погода, это точно символ хороших отношений. Надеюсь, она нам позволит достичь неплохих результатов", - с улыбкой обратился Медведев к Борисову.

"У нас есть к чему стремиться, потому что за последние годы какие-то цифры экономического сотрудничества стали лучше, а какие-то, к сожалению, стали хуже, особенно если брать итоги прошлого года", - заметил Медведев. Он при этом отметил наличие крупных совместных проектов РФ и Болгарии в разных сферах, прежде всего, в энергетике, а также большой объем турпотока из РФ на болгарские курорты.