Россия заключила с Болгарией соглашения в сферах соцобеспечения и туризма

СОФИЯ, 4 марта. /ТАСС/. Несколько российско-болгарских документов, в том числе в сферах социального обеспечения и туризма, заключили в ходе визита премьер-министра РФ Дмитрия Медведева в Софию. Церемония подписания прошла по итогам переговоров в присутствии глав правительств двух стран.

В частности, глава Минтруда РФ Максим Топилин и министр труда и соцполитики Болгарии Бисер Петков подписали протокол о внесении изменений в Договор между РФ и Болгарией от 2009 года о социальном обеспечении, а также протокол о внесении изменений в одно из межведомственных соглашений по этой же теме. Ранее сообщалось, что новые положения помогут эффективнее решать проблемы пенсионного обеспечения граждан двух стран.

В свою очередь, глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин и болгарский министр туризма Николина Ангелкова поставили подписи под программой совместных действий в области туризма на 2019-2021 гг. Замглавы МИД РФ Александр Грушко и замминистра иностранных дел Болгарии Юрий Штерк подписали план консультаций между двумя внешнеполитическими ведомствами.