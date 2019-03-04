Лавров: Москва и Эр-Рияд разделяют подходы к палестино-израильскому конфликту

ЭР-РИЯД, 4 марта. /ТАСС/. Россия и Саудовская Аравия согласны в том, что ближневосточный вопрос должен решаться на основе резолюция Совета Безопасности ООН и арабской мирной инициативы. Об заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с государственным министром по иностранным делам Саудовской Аравии Аделем аль-Джубейром.

"Особое внимание уделили необходимости прогресса на треке палестино-израильского урегулирования, где сейчас наблюдается застой. Мы убеждены, что преодолеть его можно исключительно на основе уже утвержденных в Организации Объединенных Наций принципах мирного урегулирования на базе двугосударственного решения. Безусловно, мы будем добиваться того, чтобы дальнейшие усилия осуществлялись на основе соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН и на основе арабской мирной инициативы, автором которой является покойный король Саудовской Аравии Абдалла Бен Абдель Азиз аль Сауд", - сказал российский министр.

Он отметил, что обсудил с саудовским коллегой в целом ситуацию на Ближнем Востоке и на Севере Африки "в контексте приоритетных задач борьбы с терроризмом и распространением экстремистской идеологии", а также ход урегулирования в Сирии и Йемене.

Арабская мирная инициатива, принятая на саммите Лиги арабских государств в Бейруте в 2002 году, предусматривает достижение всеобъемлющего мира арабских государств с Израилем и окончание конфликта при условии ухода еврейского государства с оккупированных им в 1967 году территорий, включая Голанские высоты и фермы Шебаа, и признания им Государства Палестины на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа со столицей в Восточном Иерусалиме.