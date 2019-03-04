Володин призвал рассматривать проекты по реализации послания, не дожидаясь принятия

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что парламентарии должны рассматривать законопроекты в рамках реализации послания президента РФ Федеральному собранию по мере их готовности, не дожидаясь условного графика, но при этом обсуждая инициативы с регионами.

В интервью телеканалу "Россия-24", вышедшем в эфир в понедельник, спикер напомнил, что в Госдуму уже внесен законопроект о так называемых ипотечных каникулах. "Так как наработки уже есть, и они сделаны сразу после того, как президент озвучил свои решения, наш профильный комитет по финансовому рынку подготовил законопроект вместе с Советом Федерации", - пояснил Володин, напомнив, что внес документ вместе с председателем верхней палаты Валентиной Матвиенко.

"Мы исходим из того, что нам необходимо в этих вопросах выходить на решения по мере их готовности. И поэтому не стали дожидаться формирования, если хотите, дорожной карты, плана-графика. Это неделя-две точно нашего времени уйдет вот на эту бумажную работу", - продолжил политик.

По его словам, такой подход позволит оперативно принимать решения и экономить время.

"Нам по большому блоку вопросов, которые президент озвучил в послании, необходимо в обязательном порядке вести диалог с регионами. Законов очень много совместного ведения, они касаются полномочий в том числе регионального уровня", - продолжил Володин. По его мнению, крайне важно, чтобы принимаемые парламентом законопроекты сопровождались "модельными решениями, которые регионы могли бы дальше взять и принимать со своей стороны".

"И, конечно, эксперты. Нам хотелось бы, чтобы они высказали свою точку зрения, потому что есть темы, которые требуют более глубокой проработки", - резюмировал спикер.

"Земский учитель"

Парламентские слушания, посвященные вопросам образования, в том числе программе "Земский учитель", пройдут в Госдуме с участием главы Минпросвещения, представителей региональных властей и выпускников педагогических вузов, сообщил Володин.

В послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин предложил с 2020 года запустить программу "Земский учитель", по которой единовременную выплату в 1 млн рублей будут получать педагоги, которые переедут работать в села и малые города.

По словам Володина, уже сейчас было бы правильно на уровне школ заниматься профориентацией, чтобы понять, кто из будущих выпускников поступит в педагогический вуз. Тогда предусмотренный программой миллион станет хорошим стимулом для того, чтобы ученик вернулся работать в свою школу учителем, отметил он.

"Если эта работа не будет проведена, а миллион будет предлагаться тем, кто готов поехать, все равно встанет вопрос жилья, все равно это не так просто - взять и выбрать для себя школу в селе... Поэтому было бы правильно, чтобы эта работа строилась совместно и с региональными органами власти, с министерствами и комитетами по образованию, и с муниципалитетами, и с поселенческими структурами, и, конечно, со школами", - заявил Володин.

"Хотелось бы, чтобы мы в ходе больших парламентских слушаний здесь, в Государственной думе, этот вопрос обсудили с участием министра просвещения, с участием представителей регионов и представителей профессионального сообщества. Пригласим и молодых выпускников, тех, кто уже решил поехать в школу, тех, кто в будущем планирует поехать в сельскую школу в рамках программы "Земский учитель" для того, чтобы вот эти все вопросы обсудить. А параллельно с этим мы будем формировать законодательную базу", - заключил Володин.