Источник: Индия предложит новые сроки встреч по линии ШОС

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Нью-Дели в ближайшее время предложит новые сроки встреч по линии Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которые должны были пройти в Индии. Об этом ТАСС в понедельник заявил источник в российских дипломатических кругах.

Он подчеркнул, что встречи по линии ШОС были не отменены, а перенесены из-за траурных мероприятий в республике (14 февраля в штате Джамму и Кашмир произошел теракт, в результате которого погибли более 40 человек). "Индийская сторона при этом обозначила намерение в самое ближайшее время предложить новые сроки организации этих встреч", - отметил собеседник агентства.

Он также указал, что в ходе состоявшегося 26 февраля - 1 марта в Пекине заседания Совета национальных координаторов ШОС представители Нью-Дели и Исламабада конструктивно подошли к обсуждению вопросов повестки дня организации и подготовки саммита ШОС. При этом он отметил, что ни Индия, ни Пакистан не инициировали обсуждение своих противоречий в организации. "Пока такой инициативы не проявлялось, если учесть линию этих стран на урегулирование ситуации в двустороннем формате", - сообщил диписточник.

В понедельник руководитель пресс-службы МИД Казахстана Айбек Смадияров сообщил ТАСС, что индийская сторона 16 февраля приняла решение об экстренном переносе ряда ранее запланированных мероприятий по линии ШОС в Индии.

Сейчас между Индией и Пакистаном сохраняется напряженность из-за нападения 14 февраля в Джамму и Кашмире на колонну индийских военных. Ответственность за атаку, унесшую жизни более 40 человек, взяла на себя группировка "Джаиш-е-Мухаммад" ("Армия Мухаммеда"). 26 февраля ВВС Индии нанесли удар по лагерю этой группировки на пакистанской территории.

27 февраля ВВС Пакистана в ответ нанесли удары по военным объектам в штате Джамму и Кашмир. В результате воздушного боя, ставшего первым со времен третьей индо- пакистанской войны 1971 года, Нью-Дели и Исламабад выступили с утверждениями, что сбили самолеты друг друга.