Посольство РФ призвало Лондон срочно обнародовать данные расследования "дела Скрипалей"

ЛОНДОН, 4 марта. /ТАСС/. Посольство России в Лондоне призвало британские власти немедленно обнародовать официальные результаты проведенных следственных действий по делу об отравлении в Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом говорится в распространенном в понедельник коммюнике диппредставительства.

"Призываем британские власти честно рассказать общественности, что же именно произошло год назад в Солсбери, и немедленно обнародовать официальные, пусть даже и промежуточные результаты проведенных следственных действий", - заявили в посольстве РФ.

4 марта 2018 года бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества "Новичок". Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту.

Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки "Новичка" ни в СССР, ни в России не существовало.