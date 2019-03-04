Медведев завершит визит в Болгарию и вылетит в Люксембург

СОФИЯ, 5 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев во вторник продолжит программу официального визита в Болгарию, по окончании которого вылетит в Люксембург.

Глава российского правительства прибыл в Софию в понедельник и провел переговоры с премьер-министром Болгарии Бойко Борисовым и президентом страны Руменом Радевым. Еще ряд встреч и других мероприятий в болгарской столице у Медведева запланированы на вторник.

Форум по туризму

В частности, премьер-министры РФ и Болгарии примут участие в открытии российско-болгарского бизнес-форума в сфере туризма. В мероприятии, инициированном болгарской стороной, примут также участие глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин, глава Ростуризма Зарина Догузова и министр туризма Болгарии Николина Ангелкова. Как сообщается в материалах к визиту, в рамках форума может быть подписан меморандум о сотрудничестве минтуризма Болгарии с Туристической ассоциацией регионов России, а также с Ханты-Мансийским автономным округом и Магаданской областью.

По данным правительства РФ, россияне занимают 6-е место в турпотоке в Болгарию. За 11 месяцев 2018 года страну посетили 502 тыс. туристов из РФ (на 8,5% меньше, чем годом ранее). Из Болгарии в Россию в прошлом году приехали 56 тыс. туристов.

В Люксембург

По завершении мероприятий в Софии Медведев отправится с двухдневным визитом в Люксембург. Переговоры главы российского кабмина с премьер-министром Великого Герцогства Ксавье Беттелем запланированы на среду, 6 марта. Как сообщил первый замглавы аппарата правительства РФ Сергей Приходько, ожидается, что в ходе этого визита "будет обсужден весь комплекс двусторонних связей, а также возможности наращивания темпов двустороннего экономического, культурного и гуманитарного сотрудничества". По итогам переговоров ожидается подписание ряда двусторонних документов, сообщили ранее в пресс-службе правительства РФ.

Это будет первый визит премьер-министра России в Люксембург. В мае 2007 года Великое Герцогство впервые посещал глава российского государства Владимир Путин.

Ксавье Беттель, сменивший Жан-Клода Юнкера на посту премьер-министра Люксембурга в конце 2013 года, приезжал в Россию с визитами дважды. В октябре 2015 года он провел в Сочи встречи с премьер-министром РФ и президентом РФ, а в октябре 2017 года провел переговоры с Медведевым и принял участие в работе форума "Открытые инновации". Еще одна беседа Медведева и Беттеля состоялась на полях саммита "Европа - Азия" в октябре прошлого года в Брюсселе. Как отметил Приходько, "регулярность встреч на высшем уровне содействует поддержанию позитивной динамики в двусторонних связях, помогает создать задел для их дальнейшего развития, способствует поиску путей преодоления накопившихся разногласий между Москвой и Евросоюзом".

По словам представителя кабмина РФ, в рамках визита Медведева в Люксембург запланировано подписание Совместной декларации о сотрудничестве в области модернизации экономик и Протокола о продлении на очередной трехлетний срок Программы сотрудничества в области культуры. "В проработке находятся и иные двусторонние соглашения", - сказал Приходько.

Он отметил, что Россия и Люксембург проявляют также заинтересованность в интенсификации культурно-гуманитарного сотрудничества, активно выстраивается взаимодействие Великого Герцогства с российскими регионами. Приходько напомнил, что в Тамбовской области осенью 2012 года был открыт мемориал, увековечивающий память люксембургских военнопленных времен Второй мировой войны. "В канун празднования 75-летия Победы над фашизмом имеет особую важность работа по сохранению исторической памяти и борьба против фальсификации истории в угоду современной конъюнктуре", - подчеркнул представитель кабмина РФ.