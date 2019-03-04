Лавров прибывает в Кувейт, где обсудит развитие двустороннего сотрудничества и Сирию

ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 5 марта. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров продолжит во вторник турне по государствам Персидского залива - из Саудовской Аравии он направится в Кувейт. Глава МИД проведет переговоры с вице-премьером, своим кувейтским коллегой Сабахом Халидом аль-Хамадом ас-Сабахом, а также будет принят эмиром Кувейта шейхом Сабахом аль-Ахмедом аль-Джабером ас-Сабахом.

Центральными вопросами станут наращивание товарооборота, совершенствование координации по ключевым аспектам глобальной и региональной повестки дня, в том числе в ООН, и складывающаяся обстановка в Северной Африке и на Ближнем Востоке, особенно в Сирии.

Кроме того, в рамках визита пройдет шестое заседание межправкомиссии.

Динамика связей

Как отметил Лавров в интервью кувейтскому информагентству KUNA, Москву и Эль-Кувейт связывают традиционно дружеские отношения, в основе которых лежат "принципы равноправия, взаимного уважения и конструктивного сотрудничества". Эмир Кувейта и президент РФ Владимир Путин встречались в ноябре 2015 года в Сочи.

"Важно продолжать прилагать совместные усилия, направленные на увеличение количественных показателей и расширение номенклатуры товарооборота, дальнейшую активизацию инвестиционного сотрудничества, реализацию совместных перспективных проектов в других сферах", - сказал министр.

В повестке дня также значится координация на рынке углеводородов, активизация гуманитарных связей, включая культурные обмены и туризм. Кроме того, в фокусе внимания глав МИД облегчение транспортного сообщения между Россией и государствами Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) и упрощение процедур выдачи виз.

Реалии региона

Развитие ситуации в Сирии, безусловно, остается одной из самых острых тем не только региона Ближнего Востока, но и всего мира. В Кувейте неоднократно заявляли о поддержке российской позиции по Сирии, так как Москва, по словам главы кувейтского МИД, "прекрасно знает реалии ближневосточного региона". Стороны едины в том, что альтернативы мирному решению конфликта нет.

Примечательно, что именно Кувейт совместно со Швецией был инициатором внеочередного заседания Совета Безопасности ООН в июле прошлого года в связи с осложнением ситуации на юго-западе Сирии.

Дело Лазаревой

Российская сторона в ходе переговоров может поднять вопрос о деле Марии Лазаревой, осужденной в Кувейте на десять лет по обвинению в растрате государственных средств логистического хаба. Россиянка, возглавлявшая компанию KGL Investment, была задержана властями страны в ноябре 2017 года. Кроме того, в отношении нее идет другой процесс - о хищениях из инвестиционного портового фонда. Защита считает обвинения кувейтской фемиды необоснованными и рассчитывает на скорый пересмотр дела.

Ранее в понедельник Дмитрий Песков, пресс-секретарь главы российского государства, сообщил, что Путин получает информацию о ходе дела россиянки. По его словам, МИД эффективно работает по защите интересов Лазаревой.