Медведев: ядерный шантаж усиливает международную напряженность

ТАСС, 5 марта. Россия рассматривает свое ядерное оружие как гарантию своего суверенитета, попытки же ядерного шантажа лишь осложняют международную обстановку. Такое мнение премьер-министр Дмитрий Медведев высказал в интервью люксембургскому изданию Luxemburger Wort в преддверии визита в Великое Герцогство.

"Мы никому не угрожаем и уж тем более не собираемся ни на кого нападать и ни с кем воевать, - заявил он. - Любые попытки ядерного шантажа, на наш взгляд, ведут к усилению международной напряженности".

При этом глава российского правительства особо подчеркнул, что российские гиперзвуковые ракеты обладают высокой точностью и надежностью. Поэтому, по его словам, "люксембургским огородам ничего не грозит".

"Мы заинтересованы в том, чтобы в Европе были мир и стабильность, и, конечно же, ведем диалог со странами - членами НАТО, - добавил он. - Мы сотрудничаем с ними по целому ряду вопросов, сотрудничаем конструктивно и от наших партнеров ожидаем такого же подхода".

Медведев также отметил, что скорость ракет - это техническая характеристика, а не показатель миролюбия. "Мы, естественно, стремимся иметь самое современное и эффективное оружие. Но, еще раз повторю: не для того, чтобы нападать. У нас, если хотите, генетическое неприятие войны", - заверил он, напомнив, что даже военная доктрина России носит сугубо оборонительный характер. "Мы рассматриваем наш ядерный арсенал исключительно как фактор сдерживания, гарантию национальной безопасности России", - заключил Медведев.