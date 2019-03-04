Медведев: Россия и ЕС могут развивать отношения, несмотря на попытки США этому помешать

ТАСС, 5 марта. Евросоюз остается важным партнером России и объективных препятствий для развития отношений между ними нет, несмотря на настойчивые попытки США этому помешать. Такое мнение высказал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в интервью изданию Luxemburger Wort в преддверии своего визита в Люксембург.

"Могу с уверенностью сказать, что Евросоюз для нас был и остается важным торгово-экономическим партнером. Несмотря на известные сложности и настойчивые попытки США замедлить развитие наших отношений, убежден, что объективных препятствий для конструктивного взаимодействия России и ЕС не существует", - сказал Медведев. По его словам, Россия и Евросоюз настолько взаимоувязаны исторически, культурно, экономически и географически, что в конечном итоге у них есть только один путь - путь сотрудничества.

Комментируя утверждение, что Люксембург без энтузиазма относится к антироссийским санкциям, Медведев предположил, что это может объясняться тем, как Великое Герцогство хранит верность традициям своей внешней политики. "Но, честно говоря, я и в целом в странах Евросоюза не вижу никакого энтузиазма по поводу антироссийских санкций", - подчеркнул премьер-министр РФ. Он напомнил, что эти санкции вводились "на фоне осложнения отношений между Россией и Западом, когда США и некоторые страны Европы поддержали вооруженный госпереворот в Киеве в феврале 2014 года".

"В целом же нам импонирует ваш национальный девиз: "Мы хотим остаться такими, какие мы есть". Это очень важно в современном мире - сохранять самобытность и гордиться своей страной", - заключил Медведев в интервью люксембургскому изданию.