Медведев надеется, что связи РФ и Люксембурга послужат общим целям сотрудничества в Европе

ТАСС, 5 марта. Россия выступает за развитие отношений с Люксембургом на принципах равноправия и взаимоуважения, и будет приветствовать, если такие контакты послужат созданию единого пространства сотрудничества в Европе. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в интервью изданию Luxemburger Wort в преддверии своего визита в Великое Герцогство.

"Сейчас об этом совсем не говорят, но еще в начале 2000-х годов Россия выступала с инициативой создания единого пространства для сотрудничества от Лиссабона до Владивостока. И если контакты Москвы и Люксембурга будут способствовать его созданию, то Россия всячески приветствовала бы этот процесс", - сказал Медведев. Он подчеркнул, что РФ дорожит добрыми отношениями со всеми государствами и поэтому выступает за развитие связей с Люксембургом, "разумеется, на принципах равноправия и взаимоуважения". "Именно с таким настроем я направляюсь в Великое Герцогство и рассчитываю на встречное движение со стороны люксембургских друзей", - заключил глава российского кабмина.

Медведев отметил, что антироссийские санкции не помогают взаимовыгодной торговле и инвестициям, являясь "классическим примером упущенных возможностей". "Причем и для России, и для Люксембурга, и для всего Евросоюза. Да и мировой экономике в целом от этого лучше не становится", - подчеркнул глава кабмина РФ.

Одновременно он обратил внимание, что "даже на таком не самом благоприятном фоне" сотрудничество России и Люксембурга развивается: несколько лет подряд динамично растет взаимная торговля, в середине 2018 года объем прямых накопленных люксембургских инвестиций в РФ достиг $19,6 млрд.

Среди перспективных направлений взаимодействия Медведев назвал сотрудничество в сфере инноваций. Он напомнил, что в 2017 году премьер-министр Великого Герцогства Ксавье Беттель участвовал в форуме "Открытые инновации" в Москве, а в 2018 году Люксембург там был представлен одной из самых больших делегаций - около 40 компаний. "Уверен, без санкционных ограничений совместных проектов было бы еще больше", - констатировал премьер-министр РФ.

Медведев посетит Люксембург с официальным визитом 5-6 марта.