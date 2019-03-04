Антонов: РФ зафиксировала 3 млн кибератак на российские IP-адреса из США

ВАШИНГТОН, 5 марта. /ТАСС/. Россия несколько дней назад зафиксировала 3 млн кибератак на российские IP-адреса, которые были совершены с территории Соединенных Штатов, Москва хотела бы провести с Вашингтоном переговоры по этому поводу. Об этом заявил в понедельник посол России в США Анатолий Антонов, выступая в вашингтонском Центре имени Генри Стимсона.

"Мы вместе теряем время, потому что мы можем быть атакованы третьей стороной. Хочу сказать вам, что всего несколько дней назад мы зафиксировали 3 млн атак на российские IP-адреса с территории Соединенных Штатов. И никто об этом не знает, но реальность такова", - сказал он.

"Стоит ли мне сказать сегодня о том, что Соединенные Штаты вмешиваются во внутренние дела России? Я бы хотел поднять эту тему и пригласить моих американских коллег обсудить эти вопросы, чтобы выяснить, кто эти ребята, которые атакуют российские IP-адреса", - сказал дипломат.