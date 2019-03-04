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Антонов: визит глав МИД и Минобороны РФ в США для диалога был бы позитивным

По мнению российского посла, диалог в формате "2+2" - это очень важно

ВАШИНГТОН, 5 марта. /ТАСС/. Россия выступает за возобновление диалога с США в формате "2+2", позитивным шагом стал бы визит в Вашингтон министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и министра обороны Сергея Шойгу для встречи с американскими коллегами. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов, выступая в понедельник в вашингтонском Центре имени Генри Стимсона.

"Я бы хотел, чтобы наш министр иностранных дел, а также министр обороны могли приехать в Соединенные Штаты и встретиться со своими коллегами и возобновить в диалог в формате "2+2", это очень важно", - сказал он.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичШойгу, Сергей КужугетовичСШАРоссияАнтонов, Анатолий Иванович
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