Антонов: РФ и США могут сотрудничать в области нераспространения ОМУ

ВАШИНГТОН, 5 марта. /ТАСС/. Россия и Соединенные Штаты могут сотрудничать в области нераспространения оружия массового уничтожения (ОМУ). Об этом заявил в понедельник посол России в США Анатолий Антонов, выступая в вашингтонском Центре имени Генри Стимсона.

"Мы (США и Россия) должны быть вместе, у нас есть отличный инструмент в ООН - резолюция 1540, которая создала хорошую основу для нашего сотрудничества. Нам требуется лишь реализовать резолюцию, которую мы одобрили несколько лет назад", - отметил посол.

В связи с этим он также упомянул комплекс договоренностей между США и Россией по сотрудничеству в области нераспространения ОМУ. "Мне кажется, что главной обеспокоенностью как американцев, так и россиян является потенциальная связь между ОМУ и негосударственными субъектами", - считает Антонов, добавив, что для Москвы и Вашингтона "очень важно сотрудничать". Среди вопросов, по которым обе страны могут вести сотрудничество, глава дипмиссии назвал ситуацию в Афганистане, международные экономические проблемы, а также указал на важность контактов между американцами и россиянами.

Резолюция 1540 СБ ООН от 28 апреля 2004 года (принята при соавторстве России), как отмечают в МИД РФ, остается ключевым и, по сути, единственным универсальным юридически обязывающим документом в области нераспространения ОМУ. Основная цель резолюции - создать на национальном уровне эффективные барьеры, предотвращающие попадание ОМУ и средств его доставки в руки негосударственных субъектов, в особенности террористов. Она содержит перечень комплексных мер, которые должны быть осуществлены всеми государствами - членами ООН по укреплению своей законодательной базы и правоприменительной практики в целях эффективного противодействия распространению ОМУ и средств его доставки.