Советник президента РФ: Путин и Ниинистё внесут важный вклад в диалог на форуме по Арктике

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Участие президентов России и Финляндии Владимира Путина и Саули Ниинистё в международном форуме "Арктика - территория диалога" в Санкт-Петербурге внесет весомый вклад в содержательную дискуссию по арктической повестке. Об этом заявил советник главы российского государства Антон Кобяков на встрече с послом Финляндии в Москве Микко Хаутала, подробности беседы приводит во вторник пресс-служба фонда "Росконгресс".

Стороны рассмотрели сотрудничество по торгово-экономическим и социальным направлениям, а также совместную работу в рамках деловой программы арктической конференции.

"Приветствуем решение президента Финляндии принять участие в форуме. Убежден, что участие Саули Ниинистё совместно с Владимиром Путиным в пленарном заседании форума внесет весомый вклад в содержательную дискуссию по арктической повестке", - отметил Кобяков.

По словам посла, Финляндия настроена на продолжение конструктивного диалога и развитие взаимовыгодных отношений с Россией.

Международный арктический форум "Арктика - территория диалога" является одной из ключевых площадок по обсуждению проблем и перспектив Арктического региона на мировом уровне. Он призван объединить усилия международного сообщества для обеспечения эффективного развития Арктики и повышения уровня жизни населения арктических территорий. Впервые форум состоялся в 2010 году, в этом году он пройдет 9-10 апреля.