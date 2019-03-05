Замглавы МИД РФ: Лавров в Эр-Рияде пригласил сирийских оппозиционеров посетить Россию

ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 5 марта. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече в Эр-Рияде пригласил главу оппозиционного Сирийского комитета по переговорам (СКП) Насра аль-Харири посетить РФ. Об этом сообщил во вторник журналистам спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов.

"Они хотят приехать. Сергей Лавров сказал: "Приезжайте в любое время, мы открыты для дискуссий и откровенного обсуждения", - сказал дипломат. - Они заинтересованы с нами чаще консультироваться, чтобы понимать обстановку".

По его словам, в ходе встречи обсуждалась также гуманитарная ситуация в Сирии, в том числе в лагере "Эр-Рукбан".

Лавров встретился с аль-Харири во вторник в столице Саудовской Аравии.