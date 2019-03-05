Лавров обсудил с сирийской оппозицией ликвидацию террористов в Идлибе

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил во вторник в Эр-Рияде на встрече с главой оппозиционного Сирийского комитета по переговорам (СКП) Насром аль-Харири вопросы уничтожения боевиков в Идлибе. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Затрагивалась складывающаяся ситуация на северо-востоке Сирии и в зоне деэскалации Идлиб с акцентом на задачи окончательной ликвидации очагов террористического присутствия в Сирии, а также обеспечения единства, территориальной целостности и суверенитета этой страны", - отметили в дипведомстве.

Стороны также рассмотрели "проблематику продвижения политического процесса в Сирии в соответствии с положениями резолюции 2254 СБ ООН". "Особое внимание было уделено важности скорейшего формирования и запуска работы конституционного комитета", - информировали в МИД.